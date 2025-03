Empresário pousa helicóptero em praia para comer peixe frito

Um empresário morador de Brasília se tornou o centro das atenções após pousar seu helicóptero em uma praia do Ceará apenas para comprar uma porção de piabas fritas.

O vídeo do ocorrido, registrado no último sábado (22) na Praia de Taíba, em São Gonçalo do Amarante (CE), rapidamente viralizou nas redes sociais, gerando tanto humor quanto críticas.