Motorista de aplicativo e passageiro são executados a tiros

Um motorista de 36 anos e um passageiro ainda não identificado foram mortos a tiros na tarde desta segunda-feira (24) no bairro Icaraí, em Caucaia, região metropolitana de Fortaleza. Segundo Rafael Keylon, presidente da Associação dos Motoristas por Aplicativo, o alvo do crime seria o passageiro, que viajava no veículo.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o atirador, após aguardar a aproximação do carro, efetuou vários disparos contra os ocupantes. Ambos morreram no local.