Acidente tira a vida de casal que viajou para acampar

O pedreiro Flávio Ferreira Santos, 29 anos, que dirigia um Volkswagen Parati, e a passageira Áurea de Souza, 21, morreram no local após a colisão. Uma criança que estava no veículo, acomodada em cadeirinha, foi socorrida com ferimentos e encaminhada a um hospital.

Segundo a Polícia Técnico-Científica, o Parati saiu da pista após colidir frontalmente com uma caminhonete S10. Vestígios no asfalto indicam que a S10 teria interagido com outro veículo de grande porte antes do choque, possivelmente uma carreta que não permaneceu no local. A perícia analisa os detalhes para definir as causas do acidente.

Feridos e investigações

Na caminhonete, estavam um homem e uma mulher. O condutor, que passou por teste do bafômetro (com resultado negativo), reclamou de dores no pescoço e foi levado a um hospital.

A passageira também foi atendida por dores nas costas. Ambos devem prestar depoimento à delegacia de Trindade após alta médica.