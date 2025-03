Jacareí abre apuração para investigar morte de Ágatha e Yuri

A secretária de Saúde de Jacareí, Márcia Santos, se manifestou na noite desta segunda-feira (24) sobre a morte de Ágatha Ayme, de 21 anos, e do bebê Yuri Gabriel, ocorrida no último sábado (22). Em vídeo divulgado pelo prefeito Celso Florêncio (PL), Márcia expressou solidariedade à família e afirmou que o caso já está sendo apurado com prioridade pelo município.

“Nos solidarizamos profundamente com a família da Ágatha e do Yuri”, declarou a secretária. Segundo ela, o Comitê de Verificação de Óbito Materno e Infantil da cidade foi acionado ainda no sábado e já está analisando todo o prontuário médico e as circunstâncias do caso.