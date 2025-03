Mãe é presa por usar coleira de choque em filho

Kimberly Cruz-Feliciano, 30 anos, foi presa na sexta-feira (21) no condado de Cape May, Nova Jersey (EUA), após o filho chegar à escola com marcas de choques elétricos no corpo. Segundo as autoridades, as lesões foram causadas por uma coleira de cachorro que emite descargas, pertencente ao animal da família, já morto.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O menino relatou à polícia que era obrigado a usar a coleira "o tempo todo" em casa. Após a morte do cachorro, a mãe passou a aplicá-la nele "regularmente", de acordo com o Gabinete do Promotor Público local. A criança também afirmou ter sido ameaçada por Kimberly caso revelasse os maus-tratos.