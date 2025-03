'Órgão sexual é afrodisíaco': idosa mata ex, e come pênis em sopa

Josefa Lima de Sousa, 65 anos, foi presa em Peruíbe, litoral de São Paulo, após confessar à Polícia Civil o assassinato de Celso Marques Ferreira, 60, morador de rua. O corpo da vítima foi encontrado com múltiplos ferimentos por arma branca, além da remoção do coração e do pênis. A suspeita afirmou que o órgão genital seria "afrodisíaco". Seu companheiro, Robson Aparecido de Oliveira, 41, também foi detido preventivamente.

O crime ocorreu na Rua Antônio Siqueira, no bairro Beira Mar, onde o corpo foi localizado ao lado de uma placa com os dizeres “Estuprador pega gringa” — apelido de Josefa. Ela acusou a vítima de estuprar crianças, mas não apresentou provas ou identificou supostas vítimas. Em depoimento, declarou ter cometido o crime "com a força do pensamento".