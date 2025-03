Ciclista tem traumatismo após ser atingida por charrete na praia

Uma mulher de 37 anos foi internada em estado grave após ser atropelada por uma charrete na manhã do último domingo (23), em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. A vítima, identificada como Thalita Danielle Hoshino, sofreu traumatismo cranioencefálico e precisou ser entubada ainda no local do acidente.

O caso ocorreu na Avenida Santa Cruz, uma das vias próximas à orla da cidade. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o condutor da charrete afirmou às autoridades que não percebeu a presença da ciclista e acabou colidindo com ela.