Mulher leva celular no conserto e tem fotos íntimas vazadas

Uma moradora de Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará, denunciou violação de privacidade após entregar o celular do marido para reparos em uma assistência técnica. Segundo relatos, uma funcionária do estabelecimento acessou indevidamente arquivos do aparelho, capturou imagens íntimas da cliente e as compartilhou com terceiros.

A vítima descobriu o vazamento após ser alertada por uma amiga. "Meu celular e o do meu esposo têm senhas. O dono da loja obteve a senha dele e permitiu o acesso", explicou. Ao solicitar as gravações das câmeras de segurança para comprovar o ocorrido, a cliente afirma ter sido ameaçada pelo proprietário. "Disse que processaria a loja, e ele respondeu que preferia pagar para me matar a indenizar", relatou.