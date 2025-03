Tragédia e comoção: médico morre enquanto realizava parto

O cirurgião-geral Francisco Xavier do Carmo Filho, 58 anos, faleceu no domingo (23), durante a realização de um parto no Hospital Nair Alves de Souza, em Paulo Afonso, norte da Bahia. De acordo com informações da unidade de saúde, o profissional sofreu uma parada cardíaca no centro cirúrgico por volta das 15h30, enquanto atendia uma paciente.

Equipes médicas realizaram aproximadamente oito ciclos de reanimação cardiopulmonar, sem sucesso. Entre os profissionais que atuaram nas tentativas de socorro estava Fabrício Xavier, filho de Francisco e também médico, que acompanhou o pai durante o plantão.