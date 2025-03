Agora: Carro pega fogo após pane no centro de São José

Um veículo foi completamente destruído por um incêndio no início da noite desta segunda-feira (24), no bairro Jardim Paulista, região central da cidade. Segundo informações, o fogo começou após o automóvel apresentar uma pane mecânica enquanto trafegava pela Rua Tenente Aécio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas, impedindo que o fogo se alastrasse. Apesar da gravidade do incidente, ninguém ficou ferido. Os danos foram apenas materiais.