Homem tenta agredir ex e é morto pelo sogro

Um idoso de 71 anos matou o ex-genro a tiros durante uma tentativa de defesa da filha e da neta, vítimas de agressões, no bairro Centenário, em Sapiranga (RS), na noite de domingo (23). O autor do disparo, que tem antecedentes por ameaça, permanece foragido, assim como a arma utilizada no crime.

De acordo com a Brigada Militar (BM), o ex-companheiro da mulher, de 35 anos, invadiu a residência dela por volta das 20h e atacou tanto a ex-parceira, de 46 anos, quanto a filha dela, de 19. Após as agressões, o homem deixou o local ameaçando retornar para "assassiná-las". Minutos depois, ao voltar à casa na Rua Machado de Assis, enfrentou resistência do pai da ex-companheira, que reagiu com um tiro.