Menina foi à balada, levou tiro e morreu

Uma discussão entre dois casais em frente a uma boate no bairro Cidade Nova, em Caxias do Sul, terminou em troca de tiros na madrugada deste domingo (23). Larissa de Lima Alves, de 29 anos, morreu após ser baleada, e outras três pessoas ficaram feridas, incluindo o suspeito do crime, preso em flagrante pela Brigada Militar.

De acordo com relatos preliminares, o conflito teria envolvido um casal que vendia espetinhos no local e outro grupo. Durante a briga, quatro pessoas foram atingidas por disparos: além de Larissa, um homem de 36 anos foi hospitalizado, enquanto o atirador, de 21 anos, e sua namorada, de 23, também sofreram ferimentos. A vítima fatal não resistiu aos danos causados pelo projétil.