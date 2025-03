McDonald’s já tem data para abrir 1ª loja em Caçapava; veja

Caçapava vai ganhar sua primeira unidade do McDonald’s nesta quinta-feira (27), com inauguração marcada para às 11h. A nova loja ficará localizada na Avenida Brasil, ao lado da Igreja Universal, e contará com estrutura completa, incluindo lanchonete, estacionamento e sistema drive-thru.

O investimento, superior a R$ 5 milhões, foi realizado pela Arcos Dorados, empresa responsável pela operação da rede na América Latina. A instalação do restaurante gerou 60 empregos diretos, entre eles vagas destinadas a jovens aprendizes, contribuindo para a inserção de novos profissionais no mercado de trabalho.