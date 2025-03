Surtou de ciúme: mulher mata namorado a facadas

Um crime chocou a comunidade do Gogó, em Guadalupe, neste domingo (23). João Vitor, de 20 anos, foi morto com uma facada no peito, supostamente por sua companheira, Larissa Sanches, de 21. De acordo com relatos preliminares, o ataque ocorreu após a mulher ter uma crise de violência. As motivações ainda são investigadas.

Testemunhas afirmaram que familiares de João tentaram socorrê-lo, levando-o às pressas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A vítima, porém, não resistiu ao ferimento grave. Letícia, identificada como autora do crime, fugiu do local em um veículo de aplicativo (Uber), segundo relatos.