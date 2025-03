Adolescente é morto a tiros de submetralhadora no Vale

O autor do homicídio, David Levi Paixão Moreira, de 29 anos, foi preso em flagrante no mesmo bairro por porte ilegal de arma. Segundo a Polícia Civil, ele carregava uma submetralhadora artesanal calibre 9 mm. Durante a abordagem, David confessou o crime e disse que matou Luan por vingança, alegando ter sido ameaçado de morte pelo adolescente semanas antes.

De acordo com o depoimento prestado na Delegacia de Investigações Gerais de Cruzeiro, o suspeito afirmou que Luan havia passado em frente à sua residência durante a madrugada dizendo que iria matá-lo, incluindo ameaças contra o filho de seis anos de David. Em resposta, ele decidiu se armar e foi ao encontro do jovem, alcançando-o em frente à chácara.

No local, segundo o relato, David teria agredido Luan com uma coronhada e, após ele cair, o espancou com o cano da arma. Mesmo ferido, o adolescente conseguiu fugir para a varanda da chácara, onde foi alvejado. Perto do corpo foram encontrados uma cápsula e um projétil de munição 9 mm, além de um par de chinelos e uma corrente de prata. Todo o material foi recolhido pela perícia, que também coletou amostras genéticas.

Após o crime, David tentou procurar abrigo na casa do pai, mas como ele não estava, retornou à sua residência, onde acabou sendo preso.