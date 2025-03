Homem é preso por importunação sexual em ônibus em Jacareí

Um homem de 55 anos foi preso em flagrante no último sábado (22) por importunação sexual dentro de um ônibus na Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, região central de Jacareí. O caso ocorreu por volta das 18h30, quando o suspeito teria se masturbado na frente de uma mulher de 33 anos e sua filha de oito anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe relatou à Polícia Militar que o homem colocou as mãos dentro da calça e fez movimentos de masturbação enquanto olhava para elas. Embora não tenha visto o órgão genital do suspeito, a vítima afirmou que os movimentos deixavam claro o que estava acontecendo.