‘Minha irmã, descanse em paz’: adeus a dona Nelma, de Jacareí

Dona Nelma Lopes, de 75 anos, faleceu neste último domingo (23), em Jacareí e deixou sua família de luto. O sepultamento aconteceu no início da tarde desta segunda-feira (24), no cemitério Jardim da Paz, na mesma cidade.

Além da dor da despedida, parentes e amigos também ficam com as bolas lembranças de dona Nelma. Alegre e muito querida, era também muito conhecida onde morava. “Minha irmã descansa em paz, está agora livre de todas as dores”, escreveu a irmã, Helena Lopes Machado, emocionada, em sua conta nas redes sociais.

Outra conhecida também escreveu um longo texto na rede social do Campo das Oliveira, onde aconteceu o velório. “Com o coração entristecido, recebo a notícia do falecimento da Sra. Nelma. Foi um privilégio acompanhá-la e compartilhar momentos de cuidado e atenção ao longo do tempo. Sua doçura, força e alegria deixarão saudades. Que Deus conforte o coração de sua família e amigos, trazendo paz e acolhimento neste momento tão difícil. Guardaremos com carinho as boas lembranças que ela nos deixou. Nossos sentimentos mais sinceros”, escreveu.

Já Cris Mazu destacou que, neste momento, nunca estamos preparados. “Mesmo sabendo que um dia a vida acaba, a gente nunca está preparado para perder alguém.Meus Sentimentos Vanessa e Familia”, escreveu.