Homem de 60 anos é preso por estupro de vulnerável em Tremembé

A DEIC (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté prendeu nesta segunda-feira (24) um homem de 60 anos acusado de estupro de vulnerável e importunação sexual contra suas enteadas em Tremembé. O mandado de prisão preventiva foi cumprido por policiais civis do Setor de Homicídios da DEIC.

De acordo com as investigações, o suspeito é acusado de abusar sexualmente de sua enteada de 14 anos em diversas ocasiões, além de praticar importunação sexual contra a irmã mais velha da vítima. As investigações apontam que o homem ainda ameaçava as jovens para evitar que denunciassem os crimes.