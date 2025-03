Dada como morta, idosa acorda e diz: 'quero arrumar um namorado'

Dada como morta, uma idosa de 78 anos acordou já no necrotério e levantou dizendo que queria "arrumar um namorado". O caso, ocorrido em 2023, voltou a viralizar nas redes sociais e aconteceu em Cidreira (RS).

A idosa Clotilde Rieck foi atendida em uma unidade de saúde no dia 30 de dezembro, após sentir-se mal, e foi diagnosticada com infecção urinária. Um dia depois, ela sofreu duas paradas cardíacas. Uma médica constatou o óbito e a idosa foi enviada para a funerária.