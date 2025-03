Larissa morre em acidente após ser ejetada do carro em rodovia

A jovem Larissa Fagundes, de 22 anos, morreu ao ser ejetada para fora do carro após um acidente na madrugada desta segunda-feira (24), em Pejuçara (RS).

Outras duas pessoas ficaram feridas no acidente, ocorrido na RS-553. O Fiat Palio capotou e caiu em uma vala às margens da rodovia.



Larissa morreu no local. A polícia investiga as causas do acidente.