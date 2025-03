Após morte de Ágatha e bebê, mãe acusa hospital de negligência

Lucimari Pagotto, mãe da jovem Ágatha Ayme, de 21 anos, acusa o Hospital São Francisco, em Jacareí, de negligência pela morte da filha, que estava grávida do filho, que se chamaria Yuri Gabriel.

A tragédia, ocorrida no Vale do Paraíba, comoveu a região. “Que a justiça seja feita. Vou até o fim”, disse Lucimari. “Até quando vai ser assim, até onde a negligência do São Francisco vai ceifar vidas?”, postou ela nas redes sociais.