MPF promove audiência sobre novo modelo de pedágio na Dutra

O novo sistema vai operar com equipamentos que identificam placas ou tags dos veículos, sem praça de pedágio, e registrarão a cobrança das tarifas, que serão variáveis de acordo com o volume de tráfego na rodovia. A expectativa do MPF é esclarecer os impactos da cobrança sobre os milhares de usuários que utilizam a rodovia diariamente, no maior tráfego pendular do país.

Cidadãos que queiram participar devem enviar suas perguntas até o dia 7 de abril para o e-mail: prsp-prmguarulhos-gab8@mpf.mp.br. A mensagem deve ser intitulada “AUDIÊNCIA PÚBLICA” e indicar o nome completo do remetente, seu CPF e o documento de identidade, além de sinalizar se a pergunta formulada será lida pessoalmente no dia do evento ou por meio dos representantes do MPF.

O MPF já convocou uma série de autoridades e representantes de empresas e entidades para participar da audiência pública. Entre os órgãos, estão a concessionária CCR RioSP, a estatal Infra S.A., o Ministério dos Transportes, a ANTT, sindicatos, a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), as prefeituras de São Paulo, Guarulhos e Arujá, o governo do estado de São Paulo e os poderes legislativos federal, estadual e municipais.