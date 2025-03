Pescador que caiu e sumiu no mar em Ubatuba é encontrado morto

O pescador que caiu no mar em Ubatuba, de uma costeira da Praia das Conchas, foi encontrado morto no final da manhã desta segunda-feira (24). A informação foi confirmada pelo GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo).

A corporação confirmou que o corpo foi reconhecido pelo irmão da vítima. Morador de Ubatuba, o pescador estava desaparecido desde o último sábado (22). O corpo foi localizado entre a Praia do Prumirim e a Ilha do Prumirim, em Ubatuba. A identidade do pescador não foi divulgada.