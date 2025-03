Investigação: Veja o que diz o BO da morte de Samuel em São José

A perícia técnica foi enviada até o local do encontro do corpo de Samuel, além de delegado e investigadores. Foi requisitado exames de corpo de delito no IML, com laudos necroscópico, sexológico e toxicológico.

A Polícia Civil confirmou que já havia sido elaborado o boletim de ocorrência versando sobre o desaparecimento de Samuel no domingo.

O corpo do menino foi velado e sepultado na tarde desta segunda-feira (24). O velório começou às 12h no Cemitério Colônia Paraíso (Morumbi), no Residencial Gazzo, na zona sul de São José. O sepultamento está marcado para 16h30, no mesmo local.