Petroleiros da Revap ameaçam greve a partir de quarta, em SJC

Os petroleiros da Revap (Refinaria Henrique Lage), da Petrobras, em São José dos Campos, vão aderir à greve nacional unificada convocada para a próxima quarta-feira (26). A paralisação é organizada pelo Sindipetro (Sindicato dos Petroleiros) de São José dos Campos, a FUP (Federação Única dos Petroleiros) e a FNP (Federação Nacional dos Petroleiros).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo o sindicato de São José, a mobilização gira em torno de diversas demandas a respeito da retirada de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras, como o anúncio do pagamento da PLR (Participação nos Lucros e Resultados) de 2024 “com um corte de 31% no valor acordado com os sindicatos” e a “mudança unilateral de dois para três os dias presenciais no regime híbrido”.