Jovem é morto e esquartejado por bandidos ao sair para entrega

Um jovem trabalhador foi morto e esquartejado por criminosos após sair de casa para fazer uma entrega. Identificado como Augusto Borges, de 28 anos, ele deixou um filho de apenas 5 anos. O caso aconteceu na Bahia.

De acordo com informações da TV Bahia, após o desaparecimento de Augusto, a família notou que a foto do WhatsApp dele havia sido trocada e as mensagens passaram a ser respondidas com um linguajar diferente, com gírias que o entregador não usava. O corpo de Augusto foi encontrado em sacos de lixo e a moto dele foi achada no sábado.



"Meu irmão era um menino trabalhador, tinha um filho de 5 anos, nunca fez mal a ninguém. Trabalhava comigo em eventos, trabalhava fazendo entrega (...) Não sei porque fizeram tanta crueldade dessa forma com meu irmão", disse a irmã ao jornal Correio, da Bahia.



O caso é investigado pela Polícia Civil.