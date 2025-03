Morre aos 74 anos a empresária Célia Arantes, de São José

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Célia Arantes era proprietária da Arts Decor, tradicional empresa da cidade na área de decoração e eventos. Ela deixa dois filhos e netos.

Uma das pioneiras na região, há mais de 30 anos Célia pediu demissão de um emprego sólido para realizar um sonho: empreender no setor de decoração e eventos, algo pouco disseminado naquela época. Seu trabalho foi reconhecido e se expandiu para outras regiões do país.

“Deixou um imenso legado no setor de decoração e eventos. Uma mulher inspiradora, incansável e talentosa. Era a fortaleza em pessoa, chegava sempre com um sorriso no rosto e com um abraço de carinho”, diz mensagem postada na página da empresa, nas redes sociais.

Homenagens.