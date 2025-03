Avó e netinha são mortas e matador escreve mensagem com sangue

Uma avó e uma neta foram amordaçadas e mortas dentro de casa em Jataizinho (PR), no último sábado (22). Ao lado dos corpos, na parede, foi encontrado um pedido de desculpas escrito com sangue, de acordo com informações da polícia. As vítimas foram identificadas como Marley Gomes de Almeida, de 53 anos, e a neta dela, Ana Carolina Almeida Anacleto, de 11 anos.

Os corpos foram encontrados pelo filho de Marley, que foi visitar a mãe. Avó e neta foram encontradas deitadas na cama, com sinais de violência.