Após ser sequestrado e agredido, homem morre no Litoral Norte

Segundo o relato de uma testemunha à Polícia Civil, Ilceu e um familiar estavam em um estabelecimento comercial no bairro Jaraguá, em Caraguatatuba, quando foram surpreendidos por dois homens desconhecidos enquanto se retiravam do local. Eles teriam sido retirados à força de um veículo.

Um homem de 57 anos morreu no hospital em Caraguatatuba após ser sequestrado e agredido por criminosos, que estão sendo procurados pela polícia. O crime aconteceu em 15 de março e a vítima morreu na tarde do último domingo (23). A vítima, que chegou a ficar em coma, foi identificada como Ilceu Miranda Rodrigues, que era motorista.

Um terceiro homem também apareceu e, de acordo com o relato no boletim de ocorrência, tratava-se do filho de uma ex-companheira da vítima. Ainda segundo a testemunha, o acompanhante de Ilceu foi obrigado a deixar o local, enquanto a vítima era levada no carro, contra a sua vontade e sob sequestro.

Após dias desaparecido, Ilceu foi encontrado por familiares internado na Santa Casa de Caraguatatuba, em coma. Ele foi internado após ser resgatado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Na ocasião, a filha de Ilceu comentou o caso nas redes sociais: “Encontramos ele, deu entrada na Santa Casa. Ele deu entrada muito machucado, bateram muito nele, não sei ainda o estado dele”, escreveu ela.