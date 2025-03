‘Não há lesão aparente no corpo de Samuel’, diz investigação

Isso reforça a hipótese de que Samuel tenha tido uma morte acidental, e não vítima de crime. No entanto, a causa da morte só será confirmada após laudo do IML (Instituto Médico Legal), cujo resultado pode redirecionar a investigação.

A avaliação inicial da Polícia Civil sobre a morte do menino Samuel Gusmão Ristori, 10 anos, encontrado morto na zona sul de São José dos Campos nesta segunda-feira (24), é de que o corpo da criança não tinha lesões aparentes.

A falta de marcas de violência aparentes no corpo de Samuel foi relatada no boletim de ocorrência e confirmada pelo delegado Neimar Camargo Mendes, responsável pelo setor de homicídios da Deic (Delegacia de Investigações Criminais).

“Quanto ao corpo da vítima, o mesmo foi encontrado em área de mata e sem sinais aparentes de lesão externa, apenas de cueca. Estamos aguardando o laudo do IML e, conforme for a conclusão do médico legista, [o caso] pode vir para a homicídios, mas por enquanto não dá para falar nada”, disse Neimar.

Diagnosticado com autismo severo e não verbal, Samuel desapareceu da casa da família no bairro Dom Pedro 1º, na região sul de São José, por volta das 15h de domingo (23). O corpo dele foi encontrado dentro do Córrego Senhorinha, também na zona sul de São José, na madrugada desta segunda (24).