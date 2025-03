VÍDEO: Piloto morre em acidente com avião durante show aéreo

O vídeo de uma testemunha capturou o momento em que um avião caiu durante o West Coast Air Show 2025 no último sábado (22), em Saldanha, na África do Sul.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Uma aeronave Impala Mark 1 foi vista realizando uma exibição de rotina sobre os espectadores no show aéreo, antes que o nariz do avião mergulhasse no chão, caindo em uma enorme bola de fogo.