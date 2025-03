Homem é executado a tiros em trilha de terreno baldio em Lorena

Um homem de 30 anos foi executado a tiros em trilha de terreno baldio em Lorena. O corpo dele foi encontrado na noite de domingo (23). A Polícia Civil investiga o caso.

A vítima foi identificada como Adilson Borges Junior, que foi encontrado morto com múltiplos ferimentos provocados por disparos de arma de fogo, em um terreno baldio localizado entre as avenidas Brasil e Lorena, no bairro Cecap.