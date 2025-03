PINDA: Jovem é baleado dentro de casa por dois homens encapuzados

A Polícia Civil de Pindamonhangaba investiga uma tentativa de homicídio registrada na noite de domingo (23), no bairro Araretama. Um jovem de 21 anos foi baleado dentro de casa, na rua Maria Aparecida Marcondes Pereira. A vítima permanece internada em estado grave.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via Copom, por volta das 20h35, para atender a ocorrência. Ao chegarem ao endereço, constataram que a vítima já havia sido socorrida por familiares ao pronto-socorro de Pindamonhangaba.