VÍDEO: Pai é morto a tiros ao defender filho ameaçado com arma

O pedreiro Jovildo Guedes de Carvalho, de 52 anos, foi baleado e morto após ver o filho, de 22 anos, apanhando na frente da própria casa em Palmeira, nos Campos Gerais do Paraná. Jovildo deixa a esposa e dois filhos. Ele foi sepultado na última terça-feira (18), no cemitério municipal de Palmeira.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O delegado informou que o jovem, com transtornos psicológicos, enviou uma foto íntima a uma mulher sem saber que ela era comprometida. O namorado dela agrediu o jovem e, ao tentar defender o filho, o pai foi baleado e não resistiu aos ferimentos. O suspeito fugiu após o crime, que é investigado.