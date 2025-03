Jovem estuprada pula do carro do agressor para salvar a sua vida

Uma jovem foi estuprada e pulou do carro do agressor para salvar a sua vida na tarde do último sábado (22), na zona rural de Mariana (MG).

A vítima, de 26 anos, afirma ter sido estuprada pelo homem, de 24 anos. Após pular do carro em movimento, a mulher pediu ajuda para um trabalhador que estava no local. O suspeito ainda tentou colocar a mulher no carro novamente, mas ela resistiu e correu na direção da testemunha, que trabalhava em uma subestação, dizendo que havia sido estuprada. O trabalhador, então, acionou a polícia.