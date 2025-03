Homem sai do motel e entra pelado em igreja para assistir o culto

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A polícia foi à igreja após receber denúncia dos fiéis, informando que um homem pelado havia entrado na igreja e estava sentado em uma das cadeiras. Ainda segundo as testemunhas, o homem chegou correndo pela avenida pelado.



No motel, de acordo com os funcionários, ele tinha alugado um quarto e tinha entrado sozinho, saindo de lá pelado.



*Com informações do site 'Top Mídia News'.