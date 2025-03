Anderson Farias lamenta a morte de Samuel: ‘Perda irreparável’

O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), lamentou a morte do menino Samuel Gusmão Ristori, 10 anos, que foi encontrado morto na madrugada desta segunda-feira (24), depois de ter fugido de casa na tarde de domingo (23). Ele era diagnosticado com autismo não verbal severo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

“Uma notícia que nos entristece profundamente. O pequeno Samuel, que estava desaparecido, foi encontrado sem vida”, escreveu Anderson em postagem nas redes sociais.