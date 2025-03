Morte de homem no Jd. da Granja é investigada pela polícia em SJC

O caso foi registrado como morte suspeita no 6º DP (Distrito Policial) de São José. A autoridade policial solicitou exame necroscópico ao IML (Instituto Médico Legal) para apuração da causa da morte.



Não houve solicitação de perícia no local, conforme registrado, por entender que a análise do cenário já estava prejudicada no momento da elaboração do boletim.