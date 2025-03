Câmera de segurança flagrou Samuel na rua logo após fugir de casa

À reportagem de OVALE, durante as buscas, a mãe de Samuel disse que o filho havia sido visto perto do Córrego Senhorinha, no Bosque dos Eucaliptos -- por isso, as buscas se concentraram na área. O menino foi visto perto de uma 'cracolândia', de acordo com a mãe.

O Corpo de Bombeiros informou ter sido acionado às 19h47 de domingo para ocorrência de criança desaparecida e possivelmente perdida na mata.

A equipe de bombeiros iniciou a busca em área de mata, juntamente com equipe do policiamento. Por volta de 0h30 desta segunda, a criança foi localizada na margem de um córrego já sem vida, segundo os bombeiros.