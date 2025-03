'Samuel fugiu de casa, ele é autista, me ajudem', pede mãe em SJC

"O Samuel fugiu de casa, ele é autista severo, ele não fala, não é verbal, e saiu de casa hoje, fugiu e estou procurando ele desesperadamente, quem puder me ajudar, compartilhar, tiver alguma notícia, manda para mim, pode ser qualquer horário, estou à disposição. Deus abençoe".

Em contato com OVALE, a mãe do menino Samuel Gusmão Ristori, 10 anos, fez um apelo: o menino, que é uma criança com autismo não verbal, desapareceu na tarde deste domingo (23) na zona sul de São José dos Campos. Ele fugiu de casa e está com uma camiseta vermelha.

