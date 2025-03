'Ajude a achar meu filho', diz mãe de Samuel, desaparecido em SJC

"Me ajudem a achar o meu filho".



A OVALE, a mãe pediu ajuda para encontra o filho. O menino Samuel Gusmão Ristori, 10 anos, que é uma criança com autismo não verbal, desapareceu na tarde deste domingo (23) na zona sul de São José dos Campos. Ele está com uma camiseta vermelha.

Ele desapareceu na região do bairro Dom Pedro. A família pede ajuda para tentar localizar o menino.