Adeus, Thamily: morre estudante de odontologia baleada na cabeça

Thamily Venâncio Ereno, 23 anos, estudante de odontologia, morreu na madrugada de domingo (23) depois de ter sido atingida por um tiro na cabeça durante uma abordagem policial, em Criciúma (SC).

A jovem estava em um carro de aplicativo e foi baleada na sexta-feira (21) e chegou a ser socorrida, mas não resistiu. A família de Thamily cobra justiça.

