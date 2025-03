Descanse em paz, Fabinho: morte de mecânico comove cidade do Vale

Descanse em paz, Fábio.

Conhecido como Guzula, o mecânico Fábio morreu em Lorena e o seu falecimento gerou comoção na cidade, entre amigos e familiares.

Filho do Paulinho Eletricinista, Fábio também era uma figura conhecida em Lorena e era descrito como um mecânico atencioso e com excelência profissional, sempre pronto para arrumar o carro dos clientes.



"Grande amigo e um ótimo profissional na área da mecânica. Que Deus te receba de braços abertos. Descanse em paz", disse Maria Bonifácio. "Meus sentimentos, descanse em paz, amigo. Deus conforte nos familiares e amigos", postou Francisco Sales.