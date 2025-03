URGENTE: Onde está Samuel? Criança autista desaparece em São José

Onde está o Samuel?

O menino Samuel, que é uma criança com autismo não verbal, desapareceu na tarde deste domingo (23) na zona sul de São José dos Campos.

Ele desapareceu na região do bairro Dom Pedro. A família pede ajuda para tentar localizar o menino.



"Qualquer informação, por gentileza, ligar ou mandar mensagem no telefone (12)99198-0923", postou a família.



*Matéria em atualização