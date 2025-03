Ladrão armado é morto a tiros após invadir a casa de policial

Um ladrão foi morto após invadir armado a casa de um policial militar na noite deste último sábado (22), em Campo Grande (MS).

De acordo com informações preliminares, o policial militar estava de folga e foi surpreendido pela chegada do criminoso, que invadiu a casa armado. O policial reagiu e atirou no invasor.



Baleado, o assaltante chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O policial não ficou ferido.



*Com informações do Top Mídia News.