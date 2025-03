URGENTE: Nayara, aluna de 17 anos, é encontrada com vida no Vale

Encontrada viva!

A estudante Nayara Fernandes de Castro Pereira, de 17 anos, foi encontrada com vida na tarde deste domingo (23) após desaparecer em São José dos Campos.

A adolescente foi localizada pela família em Paraibuna e levada para casa, em Jambeiro. De acordo com a família, a menina está bem.



Nayara havia desaparecido neste último sábado (22), em São José dos Campos, após ir para o curso de informática avançada. Neste domingo, após a informação de que a adolescente havia sido vista em Paraibuna, acompanhada por um casal, a família conseguiu encontrar Nayara e levá-la para casa.