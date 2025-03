Menina de 11 anos se suicida após a mãe proibi-la de usar celular

Notícias do Oriente/Reprodução

Uma menina de apenas 11 tirou a própria vida após a mãe proibir que ela usasse o telefone celular.

Segundo a família, após ter o uso do celular suspenso, a menina Alejandra Isabel Salas Peraza disse que iria tomar banho. Estranhando a demora, a mãe foi ao banheiro e encontrou a filha -- a criança foi socorrida, mas não resistiu. O caso aconteceu este ano, em janeiro, na Venezuela, e segue suscitando debates nas redes sociais.