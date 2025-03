Jovem Emely morre após beber drink 'batizado' durante festa

Uma jovem morreu após ter tido droga ingerida em sua bebida durante uma festa. A vítima foi Emely Yulisa Aguilar Ruano, que morreu este mês, aos 21 anos, em El Salvador. Semanas antes, ela bebeu um drink 'batizado'.

Segundo a imprensa local, Emely assistiu aos festejos carnavalescos de Corozal, onde bebeu o drink 'batizado' com uma substância derivada da planta Florifundia, usada na elaboração de escopolamina, conhecida por seus efeitos alucinógenos e estimulantes.