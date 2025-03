Em surto, menina mata o próprio irmão de 7 anos a facadas

Uma adolescente de 15 anos matou a facadas o seu próprio irmão, de apenas 7 anos, na tarde do último sábado (22). O crime aconteceu em Serra (ES).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Os irmãos estavam sozinhos em casa, enquanto a mãe trabalhava. A adolescente, que sofre de transtornos psiquiátricos, teria sofrido um "surto" e foi apreendida pela polícia. Ela foi contida por vizinhos e chegou a ameaçar a mãe.