Te amarei sempre: Mortes de jovem grávida e filho comovem o Vale

"Como vou viver sem você?"

O questionamento é de Lucimari Pagotto, que perdeu a filha Ágatha Ayme, de 21 anos, que morreu após perder o filho que se chamaria Yuri Gabriel. A tragédia, ocorrida no Vale do Paraíba, comoveu a região. A mãe de Ágatha afirma que a filha morreu vítima de negligência no Hospital São Francisco, em Jacareí. "Que a Justiça seja feita. Vou até o fim", disse.

"Minha casa estava preparada para uma festa, com a chegada do meu neto, infelizmente, vou ter que conviver com a saudade e o luto da minha filha Ágatha. Te amarei para toda a eternidade, minha filha e meu netinho", afirmou.